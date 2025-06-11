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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

داخل وادى الفروسية.. الداخلية تنظم إحتفالية للأطفال ذوى الهمم| شاهد

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
مصطفى الرماح

اصطحبت وزارة الداخلية الأطفال ذوى الهمم بحافلات مكشوفة جابت أحياء القاهرة بإتجاه وادى الفروسية التابع للوزارة بصحبة عدد من الضباط والضابطات ، وتم إستقبالهم بالوادى الذى يطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط.

وتم إقامة إحتفالية تضمنت عروضاً متنوعة لمهارات رياضة الفروسية ، كما شاهدوا عروضاً للإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ، وتم إتاحة الفرصة لهم لركوب الخيل والتريض بها على ملاعب الوادى .

كما تم تنظيم حفلة ترفيهية على ضفاف بحيرة عين الحياة شهدت تقديم فقرات متنوعة وسط إشادة منهم بدعم وزارة الداخلية لهم.

كما تضمنت الإحتفالية تكريم ذوى الهمم وسط حضور عدد من رموز الفن والمجتمع وتم توزيع هدايا عينية عليهم.

كان لتلك الإحتفالية بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور عليهم.. كما أعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف المجتمع لاسيما ذوى الهمم.

وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ، وفى إطار حرص الوزارة على تفعيل الدور الإنسانى والمجتمعى والتواصل مع كافة فئات المجتمع.

وادى الفروسية الداخلية ذوى الهمم وزارة الداخلية

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