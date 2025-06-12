ناشط إسباني بسفينة مادلين يكشف انتهاكات الاحتلال

تحدث الناشط الإسباني سيرجيو توريبيو عضو منظمة حماية البيئة البحرية "سي شيبرد"، عن تفاصيل اعتقاله على السفينة مادلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنه وترحيله إلى بلاده.



وقل توريبيو خلال تصريحات مع الدكتورة منة فاروق، عبر تطبيق "زووم"، على قناة "إكسترا نيوز"، وذلك في الظهور الأول له على قناة عربية بعد الإفراج عنه بعد الهجوم الإسرائيلي على السفينة مادلين: "السلطات الإسرائيلية تعاملت معنا بشكل سيئ، واحتجزت كل المعدات والأدوات والمؤن التي أحضرناها لغزة".



وتابع الناشط الإسباني: "لقد احتجزت إسرائيل السفينة بأكملها وسرقت كل ممتلكاتنا وغيرت مسارنا، وأجبرتنا على دخول إسرائيل، فلم يكن ذلك هدفنا على الإطلاق، وتم تغيير مخطط الطريق، وذهبنا إلى 3 موانئ بعد ذلك لم نكن على دراية بها، ولم تسمح لنا إسرائيل بالاستمرار في مسارنا المرجو، كما هاجمتنا قوات الاحتلال وأطلقت علينا الكلاب من أجل التفتيش".

إسبانيا



وواصل: "عندما عدت إلى إسبانيا، كان يرغب الجميع في معرفة تفاصيل ما حدث، وكان هناك بعض الشائعات، ولكن كان هناك فرصة لإيضاح الأمور، وشاركت كل المعلومات في المنصات الإعلامية في إسبانيا وإيطاليا ونيويورك، وهذا أحد الأهداف الأساسية، إذ تم نشر رسالتنا بصرف النظر عن عدم تحقيق الهدف الأساسي لهذه الرحلة، ولكن كان الأثر الإعلامي والصحفي كبيرا للغاية، وعلم العالم أجمع حجم الانتهاكات الإسرائيلية ليس ضد الفلسطينيين في غزة فقط، بل في كل أنحاء فلسطين".

وأردف الناشط الإسباني: "المنصات الإعلامية كان لها دور فاعل للغاية في هذا الشأن، ولا زال هناك الكثير من المعلومات المنتشرة التي تصل بها رسالتنا من خلالها، ففي ظل الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وهذا الحصار الكامل المفروض ضد الفلسطينيين كان واجبا علينا ولزاما أن يعلم العالم أجمع حجم الانتهاكات الإسرائيلية".



وأوضح: "كنا نرغب في مساعدة المواطنين الأبرياء الذين يعانون جراء هذه الإبادة والمجاعة التي تعتبر سلاحا في يد إسرائيل تقتل به الأبرياء".