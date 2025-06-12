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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد حجزهم 3 أيام.. بدء عملية طرد ناشطي سفينة «مادلين» من إسرائيل

ناشطي سفينة مادلين لكسر الحصار الإنساني في غزة
ناشطي سفينة مادلين لكسر الحصار الإنساني في غزة
ريهام محمد

أعلنت اليوم الخميس منظمة "عدالة" الإسرائيلية غير الحكومية، التي تُقدّم المساعدة للناشطين الذين كانوا على متن سفينة لكسر الحصار الإنساني في قطاع غزة واعتقلتهم إسرائيل، أنه تم إبلاغها من سلطات الهجرة بنقل ستة ناشطين، منهم النائبة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن، إلى المطار تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم.

وأضافت المنظمة أنه جار الآن نقل ستة نشطاء متطوعين إلى مطار بن جوريون تمهيدًا لترحيلهم إلى وطنهم، بعد أكثر من 72 ساعة من احتجازهم من على متن السفينة الشراعية "مادلين" التي اعترضها الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني خلال ابحارها في المياه الدولية. 

وأوضحت في بيان أنه علاوةً على ريما حسن، هناك أربعة آخرون يحملون الجنسية الألمانية والتركية والهولندية والبرازيلية سيتم إعادتهم اليوم الخميس أو غدًا الجمعة إلى وطنهم. 

وأشارت إلى أن خلال فترة احتجازهم، تعرض هؤلاء المتطوعون لسوء معاملة وإجراءات عقابية ومعاملة عنيفة، وتم وضع اثنين منهم في الحبس الانفرادي لفترة من الوقت.

يُذكر أنه تم اعتقال 12 ناشطًا، غادروا إيطاليا في الأول من يونيو على متن سفينة "مادلين" الشراعية باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، وذلك بعد توقيف البحرية الإسرائيلية السفينة صباح الاثنين الماضي على بُعد حوالي 185 كيلومترًا من ساحل القطاع الفلسطيني.

يُشار إلى أن أربعة ناشطين، منهم الناشطة السويدية جريتا ثونبرج وآخران فرنسيان وإسباني، قد عادوا إلى وطنهم في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد موافقتهم على ترحيلهم من إسرائيل.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه يُحظر على النشطاء الـ 12 دخول إسرائيل لمدة 100 عام.

منظمة عدالة الإسرائيلية السفينة الشراعية مادلين نشطاء متطوعين ترحيل

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