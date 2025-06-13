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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10% زيادة في أسعار النفط.. اقتصادي: الضربة الإٍسرائيلية لإيران تسببت في اضطراب الأسواق

ايران
ايران

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن هناك زيادة في أسعار النفط ما يقرب من 10%، كما أن هناك اضطرابات في كافة الأسواق، وليس سوق النفط وحده.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "أسواق الأسهم حدث بها اضطرابات، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، كما ارتفع سعر الذهب، وهو أمر طبيعي في ظل هذه التوقيتات الصعبة بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران".

وتابع: "لا يمكن أخذ ما حدث من هجمات إسرائيلية على إيران بمعزل عن أحداث السابع من أكتوبر، والتقييم الشامل لتلك الفترة وما حققته إسرائيل من نجاحات عسكرية في أكثر من واقعة، سببه هو حصولها على المعلومة والتكنولوجيا، وهو الأمر الأول الذي يجب أن نهتم به لأن هذه هي القوة الحقيقية".

وقال: "إسرائيل كما ظهر في عدد من اللقطات، استهدف غرف في وحدة سكنية داخل عمارة، إذا هي لديها معلومات شديدة الدقة عن الشخص المستهدف من القصف، وهو ما حدث مع إسماعيل هنية وحسن نصر الله، وتمكنت إسرائيل من توجيه ضربة قاتلة وذلك كله بسبب المعلومة".

اسرائيل إيران النفط

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