للمصريين والوافدين.. التقديم لمسابقة الأزهر للسنة النبوية غدا

يعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمسابقة "السنة النبوية" بدءًا من الأحد، الموافق 15 يونيو 2025.

التقديم لمسابقة الأزهر للسنة النبوية غدا

والتقديم لمسابقة الأزهر للسنة النبوية غدا على أن تستمر فترة التقديم لمدة خمسة عشر يومًا، لتنتهي في 30 يونيو الجاري، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

جاء ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفي إطار دور الأزهر الريادي في خدمة السنة النبوية المطهرة.

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مسابقة الأزهر للسنة النبوية استكمال لنجاح نظيرتها في القرآن الكريم:

وتأتي هذه المسابقة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم، بهدف تعزيز اقتداء النشء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناء جيل واعٍ قادر على تطبيق سنته والدفاع عنها، كما تسعى المسابقة إلى ترسيخ القيم النبوية من خلال التنافس في فهم وحفظ الأحاديث الشريفة، وتشجيع النشء على السير على خطى علماء الحديث في صيانتها وفهمها، وتقوية اللغة العربية، وتمكين الطلاب من الرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية، والتعرف على منهج أئمة الحديث في جمعها وتدوينها. وتهدف المسابقة أيضًا إلى استثمار وقت الفراغ الصيفي للطلاب بما يعود عليهم بالنفع من هدي السنة النبوية قولًا وعملًا

فروع مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية»

وتضم «مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية» فرعين؛ حيث يستهدف الفرع الأول البنين والفتيات من 12 إلى 18 سنة، ويشتمل على حفظ جزء من كتاب "رياض الصالحين" من أوله وحتى باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم وعددهم 352 حديثًا، مع فهم أول 50 حديثًا فقط، وحفظ كتاب "مختصر صحيح البخاري" للإمام أبي جمرة (297) حديثًا، كما يتطلب هذا المستوى اجتياز اختبار إلكتروني حول جهود الإمام البخاري في خدمة السنة، وتقديم مقالة عن جهود علماء مصر في خدمة السنة النبوية ثم اجتياز اختبار فيها

أمَّا الفرع الثاني فهو مخصص للبنين والفتيات من 5 إلى 11 سنة، ويشتمل على حفظ جزء أقل من كتاب "رياض الصالحين"، من أوله وحتى آخر باب في بيان كثرة طرق الخير وعددهم 162 حديثًا، وحفظ "الأربعين النووية" للإمام النووي، بالإضافة إلى اجتياز اختبار إلكتروني حول جهود الإمام البخاري في خدمة السنة.

وتستقبل المسابقة مشاركات الطلاب المصريين والوافدين المقيمين في مصر، في الفترة من 15 يونيو 2025 ولمدة خمسة عشر يومًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ بشرط أن يكون سن المتسابق متوافقًا مع الفئة العمرية المحددة لكل مستوى من مستويات المسابقة، بالإضافة إلى ضرورة حفظ المتسابق للمتن الحديثي، وكذلك الراوي الأعلى الصحابي.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية»

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي: سيحصل الفائز من البنين من 12 إلى 18 سنة على درع الإمام البخاري لعلوم السنة ومبلغ 25,000 جنيه مصري، في حين تحصل الفائزة من الفتيات في نفس الفئة العمرية على درع الصحابية أسماء بنت يزيد (خطيبة النساء)، ومبلغ 25,000 جنيه مصري، أمَّا الفائز من البنين من 5 إلى 11 سنة سيحصل على درع الإمام مسلم لعلوم السنة و20,000 جنيه مصري، وتحصل الفائزة من الفتيات في هذه الفئة العمرية على درع كريمة المروزية لعلوم السنة ومبلغ 20,000 جنيه مصري.

وقد تم تحديد جدول زمني لسير أعمال المسابقة؛ حيث يبدأ التقديم للمسابقة في 15 يونيو 2025 ولمدة خمسة عشر يومًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية:

https://www.azhar.eg/azhar-files/sunnah/index.htm#6>

وتنطلق الاختبارات في 5 أغسطس 2025، في حين يتم تسليم الجوائز للفائزين في 4 سبتمبر 2025، بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما سيتم توفير روابط للكتب والمراجع المطلوبة تيسيرًا على المتسابقين.