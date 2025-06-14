قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

للمصريين والوافدين.. التقديم لمسابقة الأزهر للسنة النبوية غدا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
إيمان طلعت

يعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمسابقة "السنة النبوية" بدءًا من الأحد، الموافق 15 يونيو 2025.

التقديم لمسابقة الأزهر للسنة النبوية غدا

والتقديم لمسابقة الأزهر للسنة النبوية غدا على أن تستمر فترة التقديم لمدة خمسة عشر يومًا، لتنتهي في 30 يونيو الجاري، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

جاء ذلك برعاية   فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف  وفي إطار دور الأزهر الريادي في خدمة السنة النبوية المطهرة.

اقرأ أيضًا:

 مسابقة الأزهر للسنة النبوية استكمال لنجاح نظيرتها في القرآن الكريم:

 

وتأتي هذه المسابقة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم، بهدف تعزيز اقتداء النشء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناء جيل واعٍ قادر على تطبيق سنته والدفاع عنها، كما تسعى المسابقة إلى ترسيخ القيم النبوية من خلال التنافس في فهم وحفظ الأحاديث الشريفة، وتشجيع النشء على السير على خطى علماء الحديث في صيانتها وفهمها، وتقوية اللغة العربية، وتمكين الطلاب من الرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية، والتعرف على منهج أئمة الحديث في جمعها وتدوينها. وتهدف المسابقة أيضًا إلى استثمار وقت الفراغ الصيفي للطلاب بما يعود عليهم بالنفع من هدي السنة النبوية قولًا وعملًا

فروع مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية»  

وتضم «مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية» فرعين؛ حيث يستهدف الفرع الأول البنين والفتيات من 12 إلى 18 سنة، ويشتمل على حفظ جزء من كتاب "رياض الصالحين" من أوله وحتى باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم وعددهم 352 حديثًا، مع فهم أول 50 حديثًا فقط، وحفظ كتاب "مختصر صحيح البخاري" للإمام أبي جمرة (297) حديثًا، كما يتطلب هذا المستوى اجتياز اختبار إلكتروني حول جهود الإمام البخاري في خدمة السنة، وتقديم مقالة عن جهود علماء مصر في خدمة السنة النبوية ثم اجتياز اختبار فيها

 أمَّا الفرع الثاني فهو مخصص للبنين والفتيات من 5 إلى 11 سنة، ويشتمل على حفظ جزء أقل من كتاب "رياض الصالحين"، من أوله وحتى آخر باب في بيان كثرة طرق الخير وعددهم 162 حديثًا، وحفظ "الأربعين النووية" للإمام النووي، بالإضافة إلى اجتياز اختبار إلكتروني حول جهود الإمام البخاري في خدمة السنة.

وتستقبل المسابقة مشاركات الطلاب المصريين والوافدين المقيمين في مصر، في الفترة من 15 يونيو 2025 ولمدة خمسة عشر يومًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ بشرط أن يكون سن المتسابق متوافقًا مع الفئة العمرية المحددة لكل مستوى من مستويات المسابقة، بالإضافة إلى ضرورة حفظ المتسابق للمتن الحديثي، وكذلك الراوي الأعلى الصحابي.

جوائز مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية»  

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي: سيحصل الفائز من البنين من 12 إلى  18 سنة على درع الإمام البخاري لعلوم السنة ومبلغ 25,000 جنيه مصري، في حين تحصل الفائزة من الفتيات في نفس الفئة العمرية على درع الصحابية أسماء بنت يزيد (خطيبة النساء)، ومبلغ 25,000 جنيه مصري، أمَّا الفائز من البنين من 5 إلى 11 سنة سيحصل على  درع الإمام مسلم لعلوم السنة و20,000 جنيه مصري، وتحصل الفائزة من  الفتيات في هذه الفئة العمرية على درع كريمة المروزية لعلوم السنة ومبلغ 20,000 جنيه مصري.

وقد تم تحديد جدول زمني لسير أعمال المسابقة؛ حيث يبدأ التقديم للمسابقة في 15 يونيو 2025 ولمدة خمسة عشر يومًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية:

 https://www.azhar.eg/azhar-files/sunnah/index.htm#6> 

وتنطلق الاختبارات في 5 أغسطس 2025، في حين يتم تسليم الجوائز للفائزين في 4 سبتمبر 2025، بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما سيتم توفير روابط للكتب والمراجع المطلوبة تيسيرًا على المتسابقين.

الازهر السنة النبوية مسابقة الازهر للسنة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع مستوى الخدمات بالأحياء ويشدد على حل شكاوى المواطنين

صورة موضوعية

وكيل تعليم البحر الأحمر توجه بمراعاة الدقة والتأني في تصحيح إمتحانات الإعدادية

صورة موضوعية

رئيس مدينة القصير يتفقد مزرعة القويح النموذجية لمتابعة الإنتاج الزراعي

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد