القواعد والسفن.. إيران تحذر أمريكا وبريطانيا وفرنسا من التصدي لهجماتها على إسرائيل

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أعلنت رويترز، أن إيران حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من أن قواعدها وسفنها بالمنطقة ستكون مستهدفة إذا ساعدت في التصدي للضربات الإيرانية على إسرائيل.





واعترف الاحتلال الصهيوني، بسقوط 3 قتلى، والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين، علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

دمار ريشون ليتسيون

وأظهرت صورة جوية تحول بنايات لركام في مستوطنة "ريشون ليتسيون" جنوب "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.

