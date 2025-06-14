هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: حدوث أضرار محدودة في موقع فوردو النووي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، عن حدوث أضرار محدودة في موقع فوردو النووي.





واوضحت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، سنعيد تعويض الخسائر في المنشآت النووية، متابعة: لا يوجد قلق من تلوث إشعاعي في موقع فوردو النووي.



واعترف الاحتلال الصهيوني بسقوط 3 قتلى، والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين، علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

دمار ريشون ليتسيون

وأظهرت صورة جوية تحول بنايات لركام في مستوطنة "ريشون ليتسيون" جنوب "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.