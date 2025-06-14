الحرس الثوري الإيراني: ندرس إغلاق مضيق هرمز

قال الحرس الثوري الإيراني إنه يدرس غلق مضيق هرمز.

واستمرت تطورت الحرب الإسرائيلية الإيرانية خلال استمرارها لليوم الثاني على التوالي بسبب القرار الأحادي المتخذ من نتنياهو بشن حرب بشكل مفاجئ،وهو ما انتقدته الدولة الفرنسية،وأغضبها لسعى نتنياهو اتخاذ قرارات منفردة دون العودة للاتحاد الأوروبي،وأكد الرئيس الفرنسي ماكرون بإن باريس لن تشارك بحرب ضد إيران بينما قال نتنياهو خلال كلمته المسجلة لوسائل الإعلام الإسرائيلية بإنه قرر ضرب إيران،وسيترك الأمريكيين يقرورا موقفهم.

إسرائيل تغتال علماء الذرة الإيرانيين

واستهدفت إسرائيل في ضربتها بعض المنشآت النووية الإيرانية،واغتالت علماء الذرة،وسقط ضحايا من المدنيين الإيرانيين،وتوعد الرئيس الإيراني بزشكيان إسرائيل بالندم.

الحرس الثوري يدرس إغلاق مضيق هرمز لكن لم يتخذ القرار بعد

ويدرس الحرس الثوري الإيراني كما قال اللواء إسماعيل كوثري إغلاق مضيق هرمز المائي لكن لم يتُخذ القرار بعد حسب تسنيم الإيرانية،ويمر من مضيق هرمز خمس شحنات النفط العالمية مما قد يؤثر على امتدادات الطاقة بالعالم وأسعارها،وأضاف كوثري بإن ما أُطلق من موجات صاروخية إيرانية بالأمس الجمعة كان جزء من الرد الإيراني.