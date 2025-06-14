عودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

في تطور لافت على الساحة الإقليمية، ووسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا نادرا ومباشرا إلى الشعب الإيراني، تضمن لهجة مزدوجة جمعت بين التحذير والدعوة، في وقت تتواصل فيه الهجمات الصاروخية المتبادلة بين الجانبين.

تطورات الوضع في إيران

وأكد نتنياهو في كلمته أن إسرائيل لا تعتبر الشعب الإيراني عدوا، بل ترى أن المعركة الحقيقية هي ضد النظام الحاكم في طهران، واصفا إياه بأنه "نظام ظالم وطاغي يهدد أمن المنطقة ويفقر شعبه".

وقال نتنياهو عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف الأراضي الإسرائيلية: "المعركة ليست ضدكم، بل ضد نظام يظلمكم ويضعفكم. نحترم ثقافتكم وتاريخكم. نوركم سيهزم الظلام. أنا معكم، وشعب إسرائيل معكم."

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده تنفذ حاليا ما وصفه بـ"واحدة من أعظم العمليات العسكرية في تاريخها"، في إشارة إلى عملية "الأسد الصاعد"، التي تهدف، بحسب تعبيره، إلى إزالة "التهديد النووي والباليستي الذي يشكله النظام الإيراني".

وتابع: "النظام الإيراني يهدد بتدمير إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما، وقد نجحنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في تدمير جزء كبير من ترسانته الباليستية، والمزيد قادم".

وفي تحول بارز في لهجته، توجه نتنياهو مباشرة إلى الإيرانيين قائلا: "كانت إيران وإسرائيل حليفتين في الماضي. حان الوقت لتوحيد الصفوف من أجل نيل حريتكم. هذه فرصتكم: نساء، حياة، حرية".

تصعيد متبادل.. وردود عنيفة

في المقابل، أطلقت إيران موجة ثالثة من الصواريخ الباليستية باتجاه وسط إسرائيل، حيث استهدفت سبعة مواقع، من بينها مناطق سكنية.

وأفادت مصادر محلية باندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة تل أبيب بعد إصابته بصاروخ، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل دقيقة حول الخسائر البشرية.

وفي رد أولي على هذا التصعيد، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن "إسرائيل سترد على القصف الإيراني باستهداف مناطق مدنية داخل إيران"، محذرين من أن "طهران ستدفع ثمنا باهظا على هذا التصعيد الخطير".

مأزق إقليمي وتعقيدات متزايدة

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف فوري للأعمال العدائية بين الطرفين، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة قد تجر أطرافا إقليمية ودولية أخرى إلى النزاع.