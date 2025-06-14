الرقابة النووية تحسم حقيقة فيديوهات الوهج المنتشر في سماء مصر

رد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على ما تداوله المواطنون من فيديوهات بشأن وهج منتشر فى سماء مصر والقاهرة، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت بيانات أمس واليوم.

وأكد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”، قائلا:" بنطمن المواطنين أنه لا يوجد أى آثار لإشعاعات نتيجة تعرض بعض المنشآت النووية الإيرانية لبعض الضربات".

هيئة الرقابة النووية

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه كل ما يتم مشاهدته فى السماء ليس له علاقة بأى إشعاعات مطلقا.

وأوضح سامي شعبان،أن ما يتم مشاهدته فى سماء القاهرة أمر يمكن أن يفسره المتخصصون العسكريون، مشيرا إلى أن الهيئة لديها منظومة للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر والإبلاغ، تعمل على مدار الساعة.