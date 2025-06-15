إعلام إسرائيلي: 10 قتلى و 250 مصابا إثر سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" بسقوط 10 قتلى ونحو 250 مصابا إثر سقوط صواريخ إيرانية على عدة مناطق بإسرائيل.

وأكد العميد خالد عكاشة، رئيس مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية، أن المنطقة تشهد حاليًا متغيرًا استراتيجيًا كبيرًا، من المرجح أن يستمر لمدى متوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخوض حاليًا حربًا شاملة ضد دولة إقليمية كبرى، هي إيران، عبر أذرعها المنتشرة في المنطقة.

وأوضح "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء السبت: أن الحرب بدأت من قطاع غزة، ثم امتدت إلى لبنان وسوريا، ووصلت إلى داخل الأراضي الإيرانية، وجزئيًا إلى اليمن، مشددًا على أن "خوض هذه الحرب لم يكن قرارًا لحظيًا، بل جاء بعد تفكيك إسرائيل لما اعتبرته طوق تهديد إيراني زرعته طهران حولها عبر أذرعها العسكرية في المنطقة".

وأشار إلى أن العام ونصف العام الماضيين شهدا سلسلة من الضربات التي وجهتها إسرائيل، بدأت باستهداف الحوثيين، وتضمنت محاولات لتحييد التهديدات من سوريا، بالإضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع أطراف إقليمية لضمان أمنها.