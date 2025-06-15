اختلاف عدد المواد والمجموع.. رفعت فياض: امتحانات موحدة لطلاب النظامين بالثانوية العامة

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشئون التعليمية، أن طلاب الثانوية العامة هذا العام، سواء من النظام القديم أو النظام الحديث، سيؤدون امتحانات موحدة في عدد من المواد الأساسية، أبرزها اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الامتحانات في مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الفرنسية كـ لغة ثانية، ستكون أيضًا موحدة بين طلاب النظامين، سواء في نمط الأسئلة أو طريقة الإجابة أو آلية التصحيح، دون وجود أي فروق في الشكل أو المضمون.

وقال إن الفروق الأساسية بين النظامين تتعلق بعدد المواد الدراسية والمجموع النهائي للدرجات، موضحًا أن طلاب النظام القديم، وهم الطلاب الذين يؤدون الإعادة من العام الماضي ويُقدر عددهم بنحو 45 ألف طالب، يؤدون الامتحانات في 7 مواد ويُحسب لهم المجموع الكلي من 410 درجات.

وأضاف: “يؤدي طلاب النظام الحديث الامتحانات في 5 مواد فقط، ويُحسب لهم المجموع من 320 درجة، وهو ما يعكس اختلافًا جوهريًا في التقييم بين النظامين”.

ولفت إلى أن مادة اللغة الأجنبية الثانية تُحسب ضمن المجموع الكلي لطلاب النظام القديم، بينما تُعد خارج المجموع بالنسبة لطلاب النظام الحديث، لكنها تظل مادة أساسية يجب النجاح فيها للانتقال إلى المرحلة التالية.