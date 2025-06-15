أبرز مباريات اليوم الأحد 15-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد فى كأس العالم للأندية
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X أوكلاند سيتي – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel
باريس سان جيرمان X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel
بالميراس X بورتو – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel
بوتافوجو X سياتل ساوندرز – الساعة 5 صباحا على قناة DAZN tv channel
مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ميرانديس X ريال أوفييدو – الساعة 8 مساء