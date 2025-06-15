قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تُحذر واشنطن: لا بديل عن التهدئة في الشرق الأوسط وحلول سياسية لأزمات الإقليم
إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية
كومان يسجل أول أهداف كأس العالم للأندية 2025
حصيلة النزاع الإيراني الإسرائيلي ترتفع.. 406 قتلى و654 جريحًا في إيران
لماذا أجر صلاة العصر أكثر الصلوات الخمس؟.. 3 أسباب لا تعرفها
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد
دبلوماسية في الميدان.. الخارجية: نتابع ونراقب أوضاع الجالية المصرية في إيران
تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة
تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: اسرائيل اغتالت 14 عالمًا نوويًّا إيرانيًا بضربات جوية وتفجير سيارات مفخّخة

هجمات اسرائيل على ايران
هجمات اسرائيل على ايران
الخارجي

أفادت رويترز، استنادًا إلى عدة مصادر محلية وإقليمية، بأن 14 عالمًا نوويًّا إيرانيًا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة ضربات جوية إسرائيليّة وتفجيرات بسيارات مفخّخة منذ فجر الجمعة 13 يونيو 2025 وحتى الأحد 15 يونيو 

وأكدت رويترز أن هذه الضحايا قضوا داخل طهران ومناطق أخرى، جراء غارات دقيقة استهدفت كل من العلماء والمنشآت التي يعملون فيها، بالإضافة إلى انفجارات متزامنة بسيارات مفخخة.

ولم تُحدّد المصادر أسماء جميع العلماء، لكن تم تسليط الضوء على عدد منهم قبيل مقتلهم، حيث نُشرت أسماء تسعة منهم ضمن طلائع الضحايا، ويُعتقد أنّ هؤلاء خلفوا شهيدًا كبرى محلية.

وتأتي هذه التطورات امتدادًا لما تُعرف بـ “الحرب الظلّية” بين إسرائيل وإيران، والتي تتضمن عمليات اغتيال واستهداف متقطّعة تمتد لسنوات، غالبًا عبر سيارات مفخّخة أو تفجيرات ممنهجة داخل العاصمة طهران وبلدات محيطة .

وارتبطت هذه العمليات أيضًا بسلسلة ضربات جوية إسرائيلية مكثّفة في 13 يونيو، استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران، نطنز، أصفهان، وغيرها، أودت بحياة ستة علماء آخرين و20 قائدًا عسكريًّا إيرانيًّا بينهم قادة بارزون في الحرس الثوري .

ورُفعت حوادث اغتيال العلماء، لا سيما عبر تفجيرات سيارات مفخخة، من مستوى الهجمات التكنولوجية إلى عمليات استخباراتية دقيقة تزيد من إحساس الدولة بالهشاشة داخل العاصمة.

وقد اعتبر مراقبون أن استهداف خبراء نوويين يُهدّد المسار السلمي الإيراني، فضلًا عن الامن الداخلي، ويزيد من احتمالية اتخاذ النظام إجراءات مضادة، قد تتجاوز حدود الرد العسكري لتشمل تحولات استراتيجية داخل الساحة الإيرانية.

وعلى المستويين الداخلي والدولي، يُعدّ هذا الاستهداف المكثّف الأول من نوعه الذي يجمع بين عمليات جوية مباشرة وانفجارات داخلية متزامنة، ما يعكس تحولًا في طبيعة الصراع.

يثير ذلك مخاوف من رد إيراني قوي ومتعدد الأبعاد، ولن يُستبعد أن يتم تجاوزه إلى شبكة دعم من فصائل تابعة للحرس الثوري، ما قد يدفع المنطقة إلى مستوى تصعيد أكبر.

ويكشف ظهور تقارير رويترز حول مقتل 14 عالمًا نوويًا في إيران منذ الجمعة الماضية عن تحولٍ نوعي في أساليب الاستهداف ضد البرنامج النووي الإيراني، من خلال ضربات شاملة على الأرض وفي العمق الاستخباراتي. 

كما تمثل التصعيدات اختراقًا أمنيًا متزامنًا للنظام الإيراني، ما يفتح الباب نحو انتقام شامل أو تغيير جذري في توازن القوى الإقليمي.

ضربات جوية إسرائيليّة سيارات مفخّخة طهران الحرب الظلّية ضربات جوية إسرائيلية نطنز أصفهان ضربات جوية إسرائيليّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

فتة اللحمة

بقايا عيد الأضحى .. جرَّبي طريقة عمل أكلة جديدة من ميكس اللحوم

القرنفل

رغم فوائده الخارقة .. هؤلاء الممنوعون من القرنفل

تقوية المناعة الضعيفة

أرخص مشروب لتقوية المناعة وعلاج حب الشباب

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد