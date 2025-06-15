رد سريع على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل.. صاروخ إيراني بقلب حيفا

سقط صاروخ إيراني بمدينة حيفا شمال إسرائيل مساء اليوم الأحد خلال الرد الإيراني السريع على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل على شرق وغرب إيران.

وقامت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني بالتصدي للأهداف الإسرائيلية المعادية حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وقرر نتنياهو الاستمرار بالحرب تجاه إيران،وتوجه لإجراء حوار مع فوكس نيوز الأمريكية من أجل مخاطبة النخبة الأمريكية والسياسيين،والشعب الأمريكي مبتعدا عن رؤية الرئيس الأمريكي التي أعلن عنها ترامب صباح اليوم من إمكانية وقف الحرب الحالية بين طهران،وتل أبيب.

وخلال كلمة نتنياهو لفوكس نيوز قال بإنه لن يتراجع بالحرب الحالية إلا بعد القضاء على البرنامج النووي الإيراني،وتغيير الشرق الأوسط وسط تحذيرات دولية من خطورة اتساع دائرة الصراع،وتفاقم الأوضاع بالمنطقة.