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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر مواد البناء اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديثات

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
محمد صبيح

شهدت أسعار مواد البناء في مصر، حالة من التباين مطلع يونيو الجاري.

ونستعرض أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم  الإثنين 16 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للمصانع الحديد والأسمنت والأسمنت الأبيض الجبس.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم: 

سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه  من حديد عز  اليوم. 

بلغ سعر الطن نحو  37.850 جنيها من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين  اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

أسمنت السويدي: سعر الطن 4272 جنيها اليوم. 

أسمنت حلوان: سعر الطن 4150 جنيها اليوم.

أسمنت السويس: سعر الطن 4160 جنيهًا اليوم.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 4150 جنيها اليوم.

أسمنت سيناء: سعر الطن 4115 جنيها اليوم. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين:

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4872 جنيها في يونيو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5550 جنيها اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4872 جنيها اليوم الإثنين
 

أسعار الجبس اليوم الإثنين:

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يونيو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1447 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها.

أسعار مواد البناء سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت سعر الجبس الاسمنت الأبيض

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