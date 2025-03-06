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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر يوم الخميس

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في مصر منذ مطلع مارس الجاري استقرارا، خلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد، والأسمنت، والجبس مستهل تعاملات اليوم الخميس  6 مارس 2025.

أسعار الحديد اليوم الخميس:

وتراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه مطلع مارس الجاري:

حديد عز: سجل سعر الطن 38,900 جنيه اليوم الخميس . 

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,250 جنيه اليوم الخميس  . 

حديد مصر الوطنية للصلب: بلغ سعر الطن 38 جنيه اليوم الخميس.

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,150 جنيه.

حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه اليوم الخميس.

حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,900 جنيه  اليوم الخميس.

حديد المعادي:  بلغ سعر الطن 36,500 جنيه اليوم الخميس.

حديد العشري: سجل سعر الطن 35,750 جنيها  اليوم الخميس.

 

أسعار الأسمنت  اليوم الخميس:

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,525 جنيه اليوم الخميس . 

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,360 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,350 جنيه  اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,390 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,395  جنيهًا  اليوم الخميس.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس:

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه  اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيه  اليوم الخميس.

أسعار الجبس اليوم الخميس : 

وتراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه  اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الخميس.

أسعار مواد البناء أسمنت السويدي أسعار الجبس اليوم أسعار الحديد أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

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