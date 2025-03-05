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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 في مصر

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
محمد صبيح

شهدت أسعار مواد البناء في مصر منذ مطلع مارس الجاري استقرارا، خلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد، والأسمنت، والجبس ختام تعاملات الأربعاء 5 مارس 2025.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء:

وتراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه مطلع مارس الجاري:

حديد عز: سجل سعر الطن 38,900 جنيه اليوم الأربعاء . 

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,250 جنيه اليوم الأربعاء  . 

حديد مصر الوطنية للصلب: بلغ سعر الطن 38 جنيه  اليوم الأربعاء.

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,150 جنيه.

حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه اليوم الأربعاء.

حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,900 جنيه  اليوم الأربعاء.

حديد المعادي:  بلغ سعر الطن 36,500 جنيه اليوم الأربعاء.

حديد العشري: سجل سعر الطن 35,750 جنيها  اليوم الأربعاء.

أسعار الأسمنت  اليوم الأربعاء :

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,525 جنيه اليوم الأربعاء . 

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,360 جنيه اليوم الأربعاء .

أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,350 جنيه  اليوم الأربعاء.

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,390 جنيه  اليوم الأربعاء.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,395  جنيهًا  اليوم الأربعاء.

أسعار الأسمنت الأبيض  اليوم الأربعاء:

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه  اليوم الأربعاء.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيه  اليوم الأربعاء.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيه  اليوم الأربعاء.

أسعار الجبس اليوم الأربعاء : 

وتراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الأربعاء.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه  اليوم الأربعاء.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها  اليوم الأربعاء.

أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت سعر طن الحديد أسعار الجبس أسعار الحديد اليوم

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