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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 3-3-2025

سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار الحديد الاستثماري ومواد البناء، حيث شهد سوق مواد البناء المصري تغيرات سعرية متباينة خلال الأسبوع الحالي.. ارتفعت أسعار الحديد بشكل ملحوظ، في حين تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي بنسبة كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي.

ارتفاع سعر حديد عز اليوم 

سجل سعر حديد عز قفزة واضحة في السوق المصري اليوم الاثنين 3 مارس 2025، حيث بلغ متوسط سعر الطن 39838 جنيهاً، بزيادة قدرها 1004.67 جنيه، وبنسبة تغير بلغت 2.59% مقارنة بالأسبوع الماضي. 

ومن الملاحظ استقرار السعر عند هذا المستوى دون تفاوت بين الحد الأدنى والأعلى، ما يشير إلى سياسة تسعير موحدة من قبل الشركة.

سعر الحديد الاستثماري اليو  يتجاوز نسبة ارتفاع حديد عز

بالتوازي، حقق سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعاً أكبر نسبياً، ليصل متوسط سعره اليوم إلى 38075.89 جنيهاً، بزيادة قدرها 1120.33 جنيه، وبنسبة تغير وصلت إلى 3.03% مقارنة بالأسبوع السابق. 

ويبدو أن هذا السعر أيضاً موحد في مختلف نقاط البيع، حيث تساوى الحد الأدنى مع الحد الأعلى عند 38075.89 جنيهاً.

انخفاض كبير في أسعار الأسمنت الرمادي اليوم 

على النقيض من سوق الحديد، شهد سوق الأسمنت الرمادي انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع متوسط سعر الطن إلى 3179.12 جنيهاً، بانخفاض قدره 304.21 جنيه، وبنسبة تغير بلغت 8.73% مقارنة بالأسبوع الماضي. وقد استقر هذا السعر أيضاً دون تفاوت بين الحد الأدنى والأعلى في السوق.

تحليل أسعار مواد البناء وتوقعات السوق

تشير التغيرات السعرية الحالية في سوق مواد البناء المصري إلى عدة مؤشرات اقتصادية مهمة:

تباين اتجاهات أسعارالحديد والأسمنت اليوم 

ارتفاع أسعار الحديد مقابل انخفاض أسعار الأسمنت يعكس اختلاف العوامل المؤثرة في تكاليف الإنتاج والعرض والطلب لكل منتج.

ارتفاع سعر حديد عز كمؤشر للسوق

يمثل ارتفاع سعر حديد عز بنسبة 2.59% إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية على قطاع مواد البناء الاستراتيجية، مما قد ينعكس على تكاليف المشروعات الإنشائية.

انخفاض سعر طن الأسمنت كفرصة للشراء 

يمكن أن يمثل الانخفاض الكبير في أسعار الأسمنت الرمادي (8.73%) فرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لتخفيض التكاليف الإجمالية للبناء، خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد.

توقعات أسعار مواد البناء قصيرة المدى

من المرجح استمرار الاتجاه التصاعدي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام عالمياً، بينما قد تشهد أسعار الأسمنت استقراراً نسبياً بعد الانخفاض الحالي.

ويبقى سعر الحديد مؤشراً رئيسياً لاتجاهات سوق البناء المصري، حيث يعتبر مرجعاً أساسياً للمستثمرين والمقاولين في تقدير تكاليف المشروعات وتسعير الوحدات العقارية في السوق المصري.

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