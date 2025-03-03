أسعار مواد البناء يوم الاثنين في مصر

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم، الإثنين 3 مارس 2025 استقرارا في أسعار الحديد، والأسمنت، والجبس.

أسعار الحديد اليوم الإثنين :

وتراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه مطلع مارس الجاري:

حديد عز: سجل سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الإثنين .

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الإثنين .

حديد مصر الوطنية للصلب: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الإثنين.

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,00 جنيه.

حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه اليوم الإثنين.

حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,800 جنيه اليوم الإثنين.

حديد المعادي: بلغ سعر الطن 36,500 جنيه اليوم الإثنين.

حديد العشري: سجل سعر الطن 35,700 جنيها اليوم الإثنين.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين :

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,525 جنيهً اليوم الإثنين .

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,360 جنيه اليوم الإثنين .

أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,350 جنيه اليوم الإثنين.

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,380 جنيه اليوم الإثنين.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,390 جنيهًا اليوم الإثنين.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين :

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه اليوم الإثنين.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيه اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيه اليوم الإثنين.

أسعار الجبس اليوم الإثنين :

وتراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الإثنين.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الإثنين.