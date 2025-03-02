أسعار مواد البناء بمصر في ختام تعاملات الأحد

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم، الأحد 2 مارس 2025 استقرارا في أسعار الحديد، والأسمنت، والجبس.

أسعار الحديد اليوم الأحد :

وتراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه مطلع مارس الجاري:

حديد عز: سجل سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد .

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد .

حديد مصر الوطنية للصلب: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد.

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,00 جنيه.

حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه اليوم الأحد.

حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,800 جنيه اليوم الأحد.

حديد المعادي: بلغ سعر الطن 36,500 جنيه اليوم الأحد.

حديد العشري: سجل سعر الطن 35,700 جنيها اليوم الأحد.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد :

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,525 جنيهً اليوم الأحد .

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,360 جنيه اليوم الأحد .

أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,350 جنيه اليوم الأحد

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,380 جنيه الأحد

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد :

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيه.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الأحد :

وتراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها.



