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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء بمصر في ختام تعاملات الأحد

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم، الأحد 2 مارس 2025 استقرارا في أسعار الحديد، والأسمنت، والجبس.

أسعار الحديد اليوم الأحد :

وتراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه مطلع مارس الجاري:

حديد عز: سجل سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد . 

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد . 

حديد مصر الوطنية للصلب: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد.

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,00 جنيه.

حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه اليوم الأحد.

حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,800 جنيه اليوم الأحد.

حديد المعادي:  بلغ سعر الطن 36,500 جنيه  اليوم الأحد.

حديد العشري: سجل سعر الطن 35,700 جنيها  اليوم الأحد.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد :

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,525 جنيهً اليوم الأحد . 

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,360 جنيه اليوم الأحد .

أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,350 جنيه اليوم الأحد

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,380 جنيه الأحد 

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,390  جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد :

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيه.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الأحد : 

وتراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري:

سجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها.


 

أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت سعر الطن أسعار الجبس أسعار الحديد

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