أسعار مواد البناء بمصر في ختام تعاملات الأحد

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم، الأحد 2 مارس 2025 استقرارا في أسعار الحديد، والأسمنت، والجبس.
أسعار الحديد اليوم الأحد :
وتراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه مطلع مارس الجاري:
حديد عز: سجل سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد .
حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد .
حديد مصر الوطنية للصلب: بلغ سعر الطن 38,800 جنيه اليوم الأحد.
حديد المراكبي: سجل سعر الطن 37,00 جنيه.
حديد مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 37,000 جنيه اليوم الأحد.
حديد المصريين: بلغ سعر الطن 36,800 جنيه اليوم الأحد.
حديد المعادي: بلغ سعر الطن 36,500 جنيه اليوم الأحد.
حديد العشري: سجل سعر الطن 35,700 جنيها اليوم الأحد.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد :
أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,525 جنيهً اليوم الأحد .
أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,360 جنيه اليوم الأحد .
أسمنت الشركة العربية: بلغ سعر الطن 3,350 جنيه اليوم الأحد
أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,380 جنيه الأحد
أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,390 جنيهًا.
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد :
وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيه مطلع مارس الجاري:
سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه.
وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيه.
وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها.
أسعار الجبس اليوم الأحد :
وتراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري:
سجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها.
وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه.
وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها.