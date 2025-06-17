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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية : حاجة عادية

حازم امام
حازم امام
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات اللاعب حازم إمام عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية عبر برنامج اللعيب.

وقال حازم إمام عبر تصريحاته : “حاجة عادية ومش هقولك نفسي اشارك لأن الزمالك أول نادي في أفريقيا يشارك فيها ”.

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك لم يُعلن بشكل رسمي حتى الآن عن تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي، ولازال محتفظ بمنصبه في فاركو حتى الآن، تحسبًا لعدم تعيينه في القلعة البيضاء.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: هناك خلاف بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك ولجنة التخطيط الذين قاموا بجلب جون إدوارد بالتنسيق مع محمد العاصي الموجود حتى الآن في نادي ألميريا الإسباني.

وأضاف: بعض أعضاء المجلس يقولون ما هو دورنا في ظل وجود لجنة التخطيط حاليا؟!.. ولا يوجد جديد داخل النادي ويتم تأجيل اجتماعات مجلس الإدارة.

وأكمل: لجنة التخطيط رفضت فكرة وجود أيمن الرمادي في الموسم المقبل، ولكن كان هناك تفكير لدى بعض أعضاء المجلس في استمراره.

وزاد: من الوارد أن يتم الغاء موضوع وجود جون إدوارد ولكن الاحتمالات ضئيلة، وسبق وتكرر الموقف مع عمرو وهبي.

حازم امام الزمالك الاهلي

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