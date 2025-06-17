حملة مكبرة بأرمنت لتنفيذ 7 قرارات إزالة و13 متغيرا مكانيا بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز أرمنت جنوب الأقصر حملة مكبرة بأرمنت الحيط شملت تنفيذ إزالة لعدد ٧ قرارات إزالة مبان وعدد ١٣ متغيرا مكانيا بإجمالي ٢٠ تعديا على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص والتعامل معها بكل حسم، ووفقاً لتعليمات العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، كما تم تنفيذ حالة إزالة تعدى في المهد عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بأرمنت الحيط جسر اندرية على مساحة ١٧٥ مترا.

وقاد الحملة حجازى النحاس ومحمد أمين نائبا رئيس المركز وبالتنسيق الكامل مع مدير الإدارة الزراعية ومدير إدارة المتابعة بالمركز، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وبتواجد نائب مأمور مركز شرطة أرمنت ومعاون مباحث المركز وأفراد الأمن .