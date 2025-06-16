نائب محافظ الأقصر: طفرة في المشروعات التنموية والخدمية بالوادي الجديد

شارك نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، ضمن وفد من نواب المحافظين على مستوى الجمهورية، في زيارة محافظة الوادي الجديد، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المحافظات.

كما تم استعراض تجربة المحافظة في تنفيذ أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.



وشملت الزيارة تفقد مشروع مجمع المصالح الحكومية، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك ومدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، ومشروع ميّكنة مبنى صندوق استصلاح الأراضي، والذي يعد أحد التجارب الرائدة لرقمنة الصناديق الخاصة بالمحافظة؛ لتعظيم العائد منها وحوكمة إدارتها.

كما تفقد وفد نواب المحافظين، عدد من منشآت وكليات جامعة الوادي الجديد، حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم عرض جهود الجامعة في التوسع الأكاديمي وتطوير البنية التحتية، وخاصة مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويضم 24 قاعة مجهزة بالكامل لإجراء الاختبارات الإلكترونية بدقة وكفاءة عالية.

كما تفقد النواب مكونات مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشمل العيادات التخصصية، ووحدات التأهيل للإعاقات المختلفة والعلاج الطبيعي والعلاج عن بُعد وخدمات التأهيل النفسي والاجتماعي، وتنمية القدرات والمهارات.

من جانبه، نقل نائب محافظ الأقصر، تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى قيادات محافظة الوادي الجديد، مشيدًا بما حققته الوادي الجديد من نقلة حقيقية في مجالات التنمية والخدمات والاستثمار، بما يتماشى مع تحققه الدولة من انجازات في كل ربوع مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.