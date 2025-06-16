رئيس جامعة الأقصر تعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات الإنشاء والتطوير

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الجامعة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء الجارية، ولوضع جدول زمني للمشروعات لتسريع وتيرة الإنجاز تمهيدا للتشغيل الجزئي لها.

شارك في الاجتماع ممثلو شركة وادي النيل، المسؤولة عن إنشاء مستشفى الجامعة وأعمال السور والمرافق، إلى جانب ممثلي الهيئة العربية للتصنيع المنفذة لمبنى كلية طب الأسنان، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي المنوط بهم تنفيذ مشروع كلية الهندسة.

وخلال الاجتماع، استعرضت رئيس الجامعة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات، مؤكدة على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه أعمال الإنشاء.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تعترض سير العمل، كما تم تكليف الإدارة الهندسية والمكتب الاستشاري وجميع جهات الإشراف المختصة داخل الجامعة بسرعة التدخل لتيسير الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وإنهاء كافة الأعمال خلال العام المالي الجاري، بما يضمن الاستفادة الكاملة من المخططات المعتمدة والتمويل المخصص.

كما أكدت رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وضرورة خروج المشروعات في أفضل صورة ممكنة لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية للجامعة.

وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات كل مشروع على حدة، وتحديد النقاط التي تعوق التنفيذ، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب التباطؤ في بعض العمليات، مع التأكيد على رفع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة.