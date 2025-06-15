مسابقة دينية وتدريبات قادرون بإختلاف في مراكز الشباب بالأقصر



نظمت إدارة شباب أرمنت مسابقة دينية فى حفظ القرآن الكريم ومسابقة المعلومات الدينية لكبار السن من السيدات من أعضاء مركز شباب أولاد الشيخ، وذلك

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر .





وأوضح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب هي مراكز خدمة مجتمعية ، وهذه المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والمعلومات الدينية تهدف إلى إستثمار طاقات الأعضاء، وغرس القيم السامية و تنمية روح المنافسة الشريفة والمداومة على حفظ القرآن الكريم بين المشاركين وإثراء المعلومات الدينية لديهم، وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي علي المجتمع .



وفى سياق متصل ، وفى ضوء تكثيف مشروعات "قادرون باختلاف"، تم تنفيذ تدريبات فريق المشروع القومي لرياضة "قادرون باختلاف " في ألعاب الكرة الطائرة جلوس، وبمشاركة 25 مشارك في التدريبات.



و يأتي ذلك فى ضوء إهتمام القيادة السياسية للدولة بالإهتمام بـ "قادرون باختلاف " وتوفير سبل الدعم والإتاحة والتمكين لهم من كافة مؤسسات الدولة وخاصة المتميزين الرياضيين فى الأنشطة والبطولات الدولية .

ويهدف المشروع القومي لرياضة "قادرون باختلاف" إلي رفع مستوي القدرة واللياقة البدنية والمنافسة ومعرفة قوانين الألعاب الرياضية .