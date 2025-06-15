إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف في أرمنت بالأقصر

أعلن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، قام حجازى النحاس نائب رئيس المركز بإزالة وفك شدة خشبية لمخالفة بناء بدون ترخيص لسقف الدور الأول علوى بناحية المحاميد قبلي نجع البحر مخالف للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .



كما تم إزالة تعدي بالبناء علي ارض زراعية بمساحة ٣٥٠ متر بحوض منوس بقرية الرزيقات عبارة عن بناء بالطوب الأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك بمشاركة رؤساء قريتي المحاميد والرزيقات ومدير المتابعة بالمركز ومشرفى التنظيم ومدير الإدارة الزراعية.