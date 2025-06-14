جامعة الأقصر توقع مذكرة تفاهم مع «شاندونغ نورمال» الصينية في البحث العلمي



استقبلت جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة؛ وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونغ نورمال الصينية؛ في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية بين الجانبين.

وقد شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

حضر اللقاء من جانب جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد محمود، نائب مدير المكتب.

تخلل اللقاء؛ تقديم فريق الجامعة عرضًا تقديميًا للتعريف بإمكانيات الجامعة وبرامجها الأكاديمية والمشروعات البحثية القائمة.

فيما حضر من الجامعة الصينية: الدكتور فينغ جيكانغ – رئيس جامعة شاندونغ نورمال، يرافقه وفد رسمي مكوَّن من خمسة أعضاء.

وقدّم الوفد الصيني عرضًا تقديميًا عن جامعة شاندونغ نورمال، شمل تاريخها الأكاديمي، وتخصصاتها، وعلاقاتها الدولية، والفرص المتاحة للتعاون.

ورحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل بالوفد الصيني مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص جامعة الأقصر على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية؛ بما يسهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز التبادل الثقافي.