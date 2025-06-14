إزالة 11 حالة تعدى بإسنا وإسترداد 36 أخرى غير مستوفية شروط التقنين بالأقصر

قامت رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة إسنا والادارة الزراعية بإسنا بتنفيذ حملة إزالة مكبرة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٦.

وأوضح على سيد الصادق رئيس مدينة إسنا أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٦ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، وعدد ٤ حالات تعدى على أملاك الري، وفك عدد ١ شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضى مخالف للقانون، وإزالة واسترداد عدد ٣٦ حالة من الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين والغير صالحة للتقنين وذلك بدائرة مركز إسنا على مساحة ٢٤٧٥متر مربع مبانى وعدد ٣١٦ فدان و٢ قيراط و٢٣ سهم زراعة، و تمت الإزالة والاسترداد بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين،