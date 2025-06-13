دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي في الأقصر| صور

تُنفذ حاليًا مجموعة من الدورات التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي بمحافظة الأقصر، وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، وبإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

تنفذ هذه الدورات من خلال فريق عمل الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال والبوابة الإلكترونية بالمحافظة، وبمشاركة فعالة من إدارة التدريب، والإدارة العامة للشبكات والصيانة.

تُقام الدورات على ثلاث مستويات تدريبية، وهي المستوى الأساسي يتضمن التدريب على أساسيات استخدام أنظمة الحاسب الآلي وأنظمة الحوسبة السحابية، من خلال مفاهيم Windows 10 ومبادئ الحوسبة السحابية ، والمستوى الثاني يركز على تنمية المهارات في استخدام Microsoft Word، وإعداد التقارير والمكاتبات الرسمية.



أما المستوى الثالث فيتناول أساسيات إدارة البريد الإلكتروني الحكومي، وطريقة استخدامه عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر.

وتم الانتهاء بنجاح من تأهيل مركز القرنة، حيث بلغ عدد المتدربين 68 موظفًا، ويُجرى حاليًا تنفيذ التدريب بمركز البياضية، مع الاستعداد لتطبيق البرنامج في باقي القطاعات الحكومية بالمحافظة.

ويضم فريق التدريب فى مركز القرنة خالد سعيد حسانى، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال والبوابة الإلكترونية، وفى مركز البياضية نعمة سيد محمد، مسئولة أقسام بالبوابة الإلكترونية، كما يشارك في التدريب أيضًا عدد من المدربين المعتمدين من العاملين بالإدارة، وجاري تأهيل آخرين للمشاركة كمدربين.



وقام بتنسيق التدريب أسامة محمد محمود (مركز القرنة)، محمود عباس سيد أحمد (مركز البياضية).



تأتي هذه التدريبات ضمن جهود المحافظة لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة العاملين لمواكبة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.