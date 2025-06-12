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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد تكريم مدير عام التعليم العام لبلوغها المعاش

نائب محافظ الأقصر يشارك في حفل تكريم مدير عام التعليم العام لبلوغها السن القانوني للمعاش
نائب محافظ الأقصر يشارك في حفل تكريم مدير عام التعليم العام لبلوغها السن القانوني للمعاش
شمس يونس

شارك نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، في حفل تكريم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، إيمان عبدالعال، بمناسبة بلوغها السن القانوني للمعاش، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، وذلك تقديرا للدور الذى قامت به خلال فترة عملها.


وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية وتقديم الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الكلمات التي تم إلقائها من جانب قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والحضور، والذين تقدموا خلالها بخالص التهنئة القلبية للسيدة إيمان عبدالعال، لبلوغها السن القانوني للمعاش، متمنين لها التوفيق في حياتها المستقبلية.


ومن جانبه أشار نائب محافظ الأقصر، خلال الحفل، إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمته السيدة إيمان عبدالعال، خلال حياتها العملية، من عطاء وتفاني في العمل في قطاع التربية والتعليم ذلك القطاع الهام الذي يقوم بدور حيوي في تعليم وتنشئة الأجيال وبناء الأمم، متمنيا أن يديم عليها الله نعمة الصحة والعافية ويكتب لها التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية، كما نقل لها نائب المحافظ تحيات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة وتقديره لها، مؤكدا أن إقامة مثل هذه الفعاليات تعد حافزا لكافة الموظفين المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة.
حضر الحفل الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة بمحافظة الأقصر.

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