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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

7 عمليات ناجحة لعلاج الإنسداد المزمن بالشرايين التاجية بمجمع الأقصر

٧ عمليات دقيقة ناجحة لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية بمجمع الأقصر الطبي باستخدام تقنية القسطرة التداخلية (CTO
٧ عمليات دقيقة ناجحة لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية بمجمع الأقصر الطبي باستخدام تقنية القسطرة التداخلية (CTO
شمس يونس

في إنجاز طبي جديد يُجسد تطور خدمات الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، نجح الفريق الطبي بمجمع الأقصر الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في إجراء 7 عمليات معقدة لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية، باستخدام أحدث تقنيات القسطرة التداخلية (CTO).

وتُعد تقنية الانسداد التام المزمن للشرايين التاجية (CTO) من أدق وأصعب تقنيات القسطرة القلبية، حيث تتطلب أدوات ميكرونية فائقة الدقة، وخبرة طبية عالية التخصص، إلى جانب تجهيزات متقدمة، وقد تتجاوز تكلفة الحالة الواحدة بها 200 ألف جنيه مصري.

تمت الإجراءات تحت إشراف: الأستاذ الدكتور طارق الرشيدي – استشاري أمراض القلب والمشرف على أقسام القلب بإقليم جنوب الصعيد.

وقد شارك في إجراء التدخلات الطبية كل من:
 الدكتور علي تهامي – استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية،الدكتور جورج خلف – أخصائي أمراض القلب،الدكتور محمود رمضان – طبيب أمراض القلب


إلى جانب الفريق الفني والتمريضي: محروس عبد العزيز علي (أخصائي تكنولوجيا طبية)،محمد علي عبد الحميد (مشرف قسطرة القلب)، مصطفى أمير، وحيد عبد الكريم، مصطفى محمود، أبو بكر عطا، مايكل فرح، سحر سعد، فاطمة محمد (تمريض قسطرة القلب)،ومساعدي التمريض: موسى شحات، ومحمد جاد الكريم.

جاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور محمد العقبي، مدير عام مجمع الأقصر الطبي، وفي إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية متقدمة بجودة عالمية في مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما محافظات الصعيد.

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