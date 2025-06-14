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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل بداية ماراثون الثانوية العامة.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد للقصوى

قبل بداية ماراثون الثانوية العامة ...محافظ الأقصر يشدد برفع درجة الاستعدادات القصوى والمتابعة الميدانية المستمرة
قبل بداية ماراثون الثانوية العامة ...محافظ الأقصر يشدد برفع درجة الاستعدادات القصوى والمتابعة الميدانية المستمرة
شمس يونس

شدد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 ، والتي ستنطلق غدا الأحد .    

 جاء ذلك خلال الأجتماع الذى عقد اليوم - السبت - بديوان عام المحافظة،  بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ،  والعميد خالد الغول نائبا عن مدير الأمن ، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر،  ومديرى الإدارات التعليمية .
              
وخلال الاجتماع  أكد محافظ الأقصر علي  توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .                           
وشدد على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أنه تم الانتهاء من تجهيز ٢٣ لجنة لاستقبال  ٦٤٩٨ طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة ،  مشيراً إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية ، لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، مؤكداً علي استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى .

كما أكد على التنسيق الكامل مع رجال الأمن لتأمين مراكز توزيع الأسئلة على مدار ٢٤ ساعة ، وتأمين نقل صناديق الأسئلة ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة تجهيزات اللجان من مقاعد وسبل الراحة للملاحظين والطلاب ،ومراجعة الإستراحات وتوفير سبل الراحة للمقيمين بهذه الإستراحات ، وعمل بروتوكولات  مديرية الصحة ومرفق الإسعاف وشركة الكهرباء، ومراجعة المرافق داخل مقار اللجان من إنارة ، ودورات المياه ،والتهوية.

وأوضح أنه تم توفير العدد الكافى من العمال لكل لجنة على أن يتواجد العامل فى مدرسته مع تبديل ،وتوفير أثنين من موظفى الإدارة أمام كل لجنة لتنظيم دخول الطلاب إلى المدرسة حتى تسهل عملية تفتيشهم داخل المدرسة، ومراجعة العصا الإلكترونية وتجهيزها قبل تسليمها للسادة رؤساء اللجان ، وتسليم كتب المفاهيم لرؤساء اللجان قبل بداية الامتحانات واستلامها بعد نهاية الامتحانات، كما تم التواصل مع الوحدات المحلية للتأكد من الانتهاء من عمل المظلات أمام مقار اللجان .

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