الشباب والرياضة بالأقصر: 3600 استفادوا من 44 نشاطا خلال أسبوع

قال صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه على مدار الأسبوع الماضى نفذت إدارات المديرية عدد 44 نشاطا استهدف 3600 مستفيدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



و أوضح "رشوان"، أنه تنوعت الأنشطة الشبابية والرياضية لكافة فئات المجتمع لتتضمن توزيع شنط عيد الأضحى على الأسر المستحقة، وتجهيز مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وتنظيم فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب " من خلال العديد من الأنشطة الفنية والاجتماعية والرياضية، و تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي بأهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع، وإقامة دوري ثقافي في المعلومات العامة.

مشيراً إلى أن كافة الأنشطة والفعاليات نفذت بمراكز الشباب في القرى والنجوع على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة لضمان الوصول لكافة فئات المجتمع ، مؤكداً تكثيف هذه الأنشطة خلال فترة الأجازة الصيفية.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف أنشطة وفعاليات المديريات على مستوى محافظات الجمهورية ، بهدف خدمة كافة فئات المجتمع،