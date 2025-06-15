مفهوم العدو فى مصر القديمة ندوة بـمتحف الأقصر للفن المصرى

ينظم متحف الأقصر للفن المصري القديم ندوة بعنوان " مفهوم العدو فى مصر القديمة " ،وذلك في إطار الأنشطة العلمية، والثقافية التى يقدمها لإحداث حالة من الوعى الآثري .

أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم ، أننا نؤمن بأهمية الدور الذى يقدمة المتحف من خلق حالة وعى وإثراء الحياة الثقافية ،لتعرف الأجيال على الحضارة المصرية وثقافتها الثرية المتنوعة.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

يذكر أن يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.

