إبداع وتراث .. المتحف المصري ينظم برنامجًا لتعليم النحت بعجينة الورق

نظَّم القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير برنامجًا تعليميًا تحت عنوان «النحت بعجينة الورق»، وذلك ضمن برامج الحرف التراثية التي تهدف إلى إحياء الفنون المصرية القديمة.

وأوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير أن البرنامج تضمَّن مقدمة تعريفية بعجينة الورق وكيفية تحضيرها بأبسط الطرق، وذلك من خلال فنون النحت التي عرفها المصري القديم بجميع أشكالها ومراحلها، سواء كان نحتًا بارزًا أو غائرًا أو نحت كتل.

المتحف المصري بالتحرير

وأفادت إدارة المتحف أنه بعد تعلم أساسيات تحضير العجينة، قام المشاركون بتشكيلها في هيئة دوائر ومكعبات لتسهيل استخدامها لاحقًا.

وتابعت قائلة: «تضمَّن الجانب العملي للبرنامج استخدام عجينة الورق لتغطية العلب والزجاجات، مما أتاح للمشاركين فرصة لإعادة تدوير هذه المواد وتحويلها إلى منتجات جديدة ومفيدة».