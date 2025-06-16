ممفيس للأدوية تستهدف صافي ربح 300 مليون جنيه خلال العام المالي القادم

كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2025-2026.

وقالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب قدره 300 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، مقارنة بمستهدف معتمد بعد الضرائب قدره 252.14 مليون جنيه في 2024-2025.

استثمارات

وأضاف ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أنها رصدت استثمارات قدرها 344 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026 لاستخدامها في تطوير خطوط الإنتاج.

إيرادات

وأوضحت ممفيس للأدوية، أنها تستهدف الموازنة تحقيق 1.59 مليون جنيه إيرادات نشاط خلال العام المالي 2025-2026.

أقدم شركات الأدوية في الشرق الأوسط

تعدر شركة ممفيس للأدوية تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1940، وتمتلك 15 خطا إنتاجيا منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية.

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