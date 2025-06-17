إنجاز 1500 فحص باثولوجى في شفاء الأورمان للأطفال خلال عام

كشفت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، عن إجراء 1500 فحص باثولوجى خلال عام فى الفترة من منتصف يونيو 2024 وحتى الآن، في وحدة الباثولوجى المتخصصة، التى تمثل العمود الفقري للتشخيص الدقيق للحالات الورمية لدى الأطفال.



وأكدت شفاء الأورمان، أنه يتم تنفيذ خدمات الباثولوجى، والتى تشمل فحص الأنسجة والخلايا باستخدام أحدث تقنيات التحليل المعملى، مما يتيح الطواقم الطبية تحديد نوع الورم بدقة، وتحديد درجة خطورته ومراحله، مما يسهل وضع خطة علاجية متكاملة لكل حالة.

وأكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، أن الدعم الموجه للبنية التشخيصية لا يقل أهمية عن العلاج، مشيرا إلى أن كل فحص باثولوجى دقيق هو إنقاذ لحياة طفل، مشددا على حرص كل العاملين في المستشفى على دعم هذه الوحدة الحيوية لتخدم أطفال الصعيد مجانا بأعلى جودة.

وأضاف أن وحدة الباثولوجى مجهزة لتوفير أعلى درجات الدقة والدعم السريرى المتقدم.