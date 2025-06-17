كيف تستخدم الصين الخرائط الفلكية لتحديد الأيام الداعمة للأفراد.. فيديو

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن الصين تعتمد على قوانين الطاقة في الحياة اليومية والعملية، ويقومون بتقسيم المنزل في كل ركن.

وقالت الحبال خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الصين يستخدمون خمسة عناصر، وهي: المياه، والنار، والخشب، والمعدن، والهواء، موضحة أن الشخص إذا أراد أن يكون مشهورًا، ينظر إلى الركن الجنوبي الشرقي، الذي يمكن دعمه لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن لدى الصينيين 12 برجًا، لكنها تختلف عن الأبراج المعروفة لدينا، ومن بينها: الخنزير، والديك، والفأر، مشيرة إلى أن كل عام يرتبط بعنصر طاقي وله طبيعته الخاصة.

وأوضحت أن الصينيين يقومون بإعداد خريطة فلكية صينية تشمل السنة بالكامل، ويحددون من خلالها اليوم الذي يدعم الشخص، مؤكدة أن حياة الصينيين بأكملها تقوم على الحسابات الدقيقة.