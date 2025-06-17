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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات بأصفهان الإيرانية

انفجارات بأصفهان
انفجارات بأصفهان
محمد عبد المعز

قالت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الثلاثاء بإنه سُمع دوي انفجارات شمال وشرق أصفهان التي تقع شرق العاصمة الإيرانية طهران وكان سبب الإنفجارات مجهولا حتي الآن.

وقامت الدولة الإيرانية صباح اليوم الثلاثاء بتوجيه ضربة صاروخية على إسرائيل بشكل مغاير للاستراتيجية الإيرانية في ضرب إسرائيل ليلا،وكان الرد الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية الإرهابية التي استهدفت مبنى التلفزيون الإيراني مُتسببة في سقوط ضحايا من المدنيين الإيرانيين.

ويستمر التوتر العسكري بمنطقة الشرق الأوسط بسبب اتخاذ نتنياهو لقرار منفرد بشن حرب عسكرية ضد طهران خلال عملية التفاوض الأمريكية الإيرانية حول ملفها النووي. 

دوي انفجارات أصفهان ضربة صاروخية إسرائيل التلفزيون الإيراني

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