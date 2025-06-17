الأنبا عمانوئيل ينعى انتقال الأخت فرانشيسكا مرسال

يُقدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالنيابة عن الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، وجميع مؤمني الإيبارشية التعازي القلبية في رحيل: الأخت فرنشيسكا مرسال، من الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وابنة رعية القديس فرنسيس الأسيزي، بحاجر الرزيقات بحري، بالأقصر، التي انتقلت مساء أمس، في هدوء وسلام إلى بيت الآب، بعد حياة سخية مكرّسة في محبة المسيح، وخدمة الكنيسة، والمجتمع، عاشتها بتفانٍ واتضاع.

وتابع : نودّعها بقلوب ممتنّة لمسيرتها الرهبانية الأمينة، ونصلّي أن ينيّح الرب روحها الطاهرة في فردوس النعيم، ويعزّي أسرتها الجسدية، والرهبانية، وأن ينعم على الرهبنة بدعوات مقدسة، لمواصلة الرسالة.