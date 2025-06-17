برنامج تثقيفي صحي حول مرض السكري بتامين صحى دمياط

عقد اليوم ،فرع التأمين الصحى بدمياط،بإشراف الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، برنامج تثقيفي لمرضي مركز السكر بمقر مركز السكر للكبار .

وقد حاضر في البرنامج نخبة من الاستشاريين المتخصصين في أمراض الباطنة وهما الدكتور مجدي الهندي والدكتور السعيد المصري وشهد البرنامج حضور الدكتور محمد حدو مدير العيادات والدكتورة جيهان زكريا ليل مدير المركز و اسامه الخياط مكتب الفني

تضمن البرنامج شرحا تفصيليا ومكثفا حول جوانب متعددة تتعلق بمرض السكري بهدف تمكين المنتفعين من إدارة حالتهم الصحية بفعالية أكبر وشملت المحاور التي تم تناولها ما يلي ،توضيح الأنماط الغذائية المناسبة لمرضى السكري وكيفية التخطيط للوجبات ،أهمية النشاط البدني المنتظم وتأثيره الإيجابي على التحكم في مستوى السكر بالدم، إرشادات عملية حول التخزين السليم للأنسولين والطرق الصحيحة للحقن، نصائح وإرشادات للوقاية من مضاعفات القدم السكرية وكيفية التعامل معها،توضيح ضرورة تبديل مواقع الحقن لتجنب تليف الأنسجة وضعف امتصاص الأنسولين والذي قد يؤدي إلى ارتفاع السكر ومضاعفات خطيرة،شرح العلاقة بين زيادة الوزن والسمنة والإصابة بمرض السكري، التأكيد على ضرورة الفحوصات والتحاليل المنتظمة والمتابعة المستمرة مع الأطباء

يعكس البرنامج حرصا كبيرا من فرع التأمين الصحي بدمياط ، على توفير الدعم والمعرفة اللازمين للمنتفعين بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري ويأتي البرنامج ضمن سلسلة دورية من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي العام لمرضي السكر كبار ومركز السكر طلبة بفرع التأمين الصحي بدمياط