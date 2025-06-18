شردى يكشف تفاصيل قافلة جديدة تهدف لإحراج الدولة بدعم الإخوان الإرهابية

قال الإعلامى محمد مصطفى شردى، إنه توجد قافلة جديدة يقال أنها لكسر الحصار عن قطاع غزة وحسب المتداول ستتحرك من شمال لبنان للجنوب، ثم سوريا والأردن ثم ميناء نويبع ومن ثم إلى قطاع غزة

وأكد شردى خلال تقديم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها، يحاولون إحراج الدولة المصرية، بشتى الطرق.

16 معبر

وأوضح محمد شردى، أنه رغم وجود 16 معبر يمكن من خلاله الوصول إلى قطاع غزة، إلا أن القافلة تصر على المرور من ميناء نويبع، وهذا يعنى توتر الأوضاع على الحدود المصرية.

ووجه محمد شردى حديثه لأى شخص يحاول الانضمام للقافلة والدخول لغزة من مصر قائلا:"اركب فلوكة من لبنان هتبقى فى إسرائيل، أو اطلع من جنوب لبنان على اسرائيل مباشرة"