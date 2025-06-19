قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وصربيا: دعم تنموي ومواقف متقاربة إزاء التصعيد في غزة والمنطقة
محافظ القاهرة يتفقد تطبيق نظام السايس الجديد لأول مرة.. صور
ملخص وأهداف خماسية يوفنتوس في شباك العين الإماراتي بكأس العالم للأندية|فيديو
صدقوا نفسهم.. أحمد شوبير يعلق على مباراة الهلال وريال مدريد
الحرس الثوري الإيراني: الدفعة الـ 14 من عملية الوعد الصادق كانت هجوما مركبا
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد.. تفاصيل
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص مشغلي نظم ومقدمي خدمات الدفع
غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية قريبا ..سجل الآن
وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" الأسبوع القادم
دخلت للصلح.. وفاء عامر توفق بين إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025
أطنان من المخدرات وأسلحة ثقيلة .. تصفية أخطر البؤر الإجرامية في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطنان من المخدرات وأسلحة ثقيلة .. تصفية أخطر البؤر الإجرامية في أسوان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهد مؤتمر مبادرة “أسوان بلا إدمان”، والتى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استعراض جهود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدارت بوزارة الداخلية، للمواجهة الحازمة خلال الفترة الأخيرة لمشكلة إنتشار الأدمان والترويج للمواد المخدرة حيث كشف العرض حجم الجهود المتمثلة فى ضبط عدد كبير من القضايا والمتهمين وكميات المواد المخدرة من خلال ضرب أوكار الإتجار بالمخدرات ، التى تتم بواسطة رجال منطقة أسوان بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والتى إنشائها مع مطلع العام الحالى .

وقد تمثلت أبرز هذه القضايا فى ضبط مختلف أنواع المواد المخدرة محل الرصد عبر الحدود الجنوبية ( الآيس والهيروين والقات) حيث تم ضبط 1178 كيلو جرام من مخدر الحشيش ، و 53 كجم من مخدر القنب ( البانجو) ، و 141 كجم من مخدر الآيس ( الشابو ) ، و 23 كجم من مخدر الهيروين .

فيما تمثلت أهم القضايا خلال عام 2025 بضبط عدة عناصر يقومون بإدارة بؤر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 50 كجم لمخدر البانجو ، و 3 كجم لمخدر الحشيش ، وبندقية خرطوش وطلقات لذات العيار وذلك بدائرة مركز شرطة كوم أمبو ، مع إستهداف بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مستغلين أحد الهضاب الجبلية ساتراً لهم وبحوذتهم 75 لمخدر البانجو و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 10 كجم لمخدر الآيس " شابو " ، و 2 بندقية آلية ، وكذا 2 بندقية خرطوش ، و 5 فرد خرطوش ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة إدفو .

المواد المخدرة

فضلاً عن ضبط عدة عناصر مسلحة شديدة الخطورة وبحوذتهم 6 كجم لمخدر الحشيش و 5 كجم لمخدر الآيس " شابو " ، و 50 كجم لمخدر الهيروين ، و 2 بندقية آلية،  و بندقية خرطوش ،  وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة ثان أسوان .

وتم بالتوازى تصفية بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 75 كجم لمخدر البانجو و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 20 كجم لمخدر الآيس" شابو  "، وسلاح أر بى جى ، و 2 قذيقة أر بى جى، ورشاش جرينوف ، بجانب 2 بندقية آلية ، و 2 بندقية FN ، و بندقية قناص ، وطبنجة عيار 9 مللى وطلقات ذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة إدفو.

بالإضافة إلى ضبط أحد العناصر من ذوى السوابق الإجرامية وبحوذته 6 كجم لمخدر الآيس شابو و 3 كجم لمخدر الحشيش ، وبندقية خرطوش وطلقات لذات الأعيرة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، علاوة على إستهداف بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 50 كجم لمخدر الهيروين ، و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 25 كجم لمخدر الآيس شابو ، و 2 بندقية آلية ، و بندقية FN ، وطلقات لذات العيار بدائرة مركز شرطة كوم أمبو .

وأخيراً تمت تصفية بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 30 كجم لمخدر الحشيش ، و 7 كجم لمخدر الهيروين ، وسلاح أر بى جى ، و 2 قذيفة أر بى جى ، و 2 رشاش جرينوف ، و 5 بندقية آلية ، و 2 بندقية خرطوش ، وقنبلة F5 ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة أول أسوان.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر لوفد طلابي من جامعتي جورج واشنطن والجامعة الأمريكيَّة بالقاهرة: العلم بلا إطار أخلاقي خطر على الإنسانية

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

متحدث "الأوقاف": المنصة الرقمية الجديدة تعالج التطرف وتقدم الخطاب الوسطي المستنير

علي جمعة

علي جمعة: اصبر على طلب الحق وتمسك به ولو كنت وحدك

بالصور

أكثرهم الجوزاء .. الأبراج الأكثر حظًا في يونيو 2025

الابراج
الابراج
الابراج

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد