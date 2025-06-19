أطنان من المخدرات وأسلحة ثقيلة .. تصفية أخطر البؤر الإجرامية في أسوان

شهد مؤتمر مبادرة “أسوان بلا إدمان”، والتى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استعراض جهود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدارت بوزارة الداخلية، للمواجهة الحازمة خلال الفترة الأخيرة لمشكلة إنتشار الأدمان والترويج للمواد المخدرة حيث كشف العرض حجم الجهود المتمثلة فى ضبط عدد كبير من القضايا والمتهمين وكميات المواد المخدرة من خلال ضرب أوكار الإتجار بالمخدرات ، التى تتم بواسطة رجال منطقة أسوان بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والتى إنشائها مع مطلع العام الحالى .

وقد تمثلت أبرز هذه القضايا فى ضبط مختلف أنواع المواد المخدرة محل الرصد عبر الحدود الجنوبية ( الآيس والهيروين والقات) حيث تم ضبط 1178 كيلو جرام من مخدر الحشيش ، و 53 كجم من مخدر القنب ( البانجو) ، و 141 كجم من مخدر الآيس ( الشابو ) ، و 23 كجم من مخدر الهيروين .

فيما تمثلت أهم القضايا خلال عام 2025 بضبط عدة عناصر يقومون بإدارة بؤر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 50 كجم لمخدر البانجو ، و 3 كجم لمخدر الحشيش ، وبندقية خرطوش وطلقات لذات العيار وذلك بدائرة مركز شرطة كوم أمبو ، مع إستهداف بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مستغلين أحد الهضاب الجبلية ساتراً لهم وبحوذتهم 75 لمخدر البانجو و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 10 كجم لمخدر الآيس " شابو " ، و 2 بندقية آلية ، وكذا 2 بندقية خرطوش ، و 5 فرد خرطوش ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة إدفو .

المواد المخدرة

فضلاً عن ضبط عدة عناصر مسلحة شديدة الخطورة وبحوذتهم 6 كجم لمخدر الحشيش و 5 كجم لمخدر الآيس " شابو " ، و 50 كجم لمخدر الهيروين ، و 2 بندقية آلية، و بندقية خرطوش ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة ثان أسوان .

وتم بالتوازى تصفية بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 75 كجم لمخدر البانجو و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 20 كجم لمخدر الآيس" شابو "، وسلاح أر بى جى ، و 2 قذيقة أر بى جى، ورشاش جرينوف ، بجانب 2 بندقية آلية ، و 2 بندقية FN ، و بندقية قناص ، وطبنجة عيار 9 مللى وطلقات ذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة إدفو.

بالإضافة إلى ضبط أحد العناصر من ذوى السوابق الإجرامية وبحوذته 6 كجم لمخدر الآيس شابو و 3 كجم لمخدر الحشيش ، وبندقية خرطوش وطلقات لذات الأعيرة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، علاوة على إستهداف بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 50 كجم لمخدر الهيروين ، و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 25 كجم لمخدر الآيس شابو ، و 2 بندقية آلية ، و بندقية FN ، وطلقات لذات العيار بدائرة مركز شرطة كوم أمبو .

وأخيراً تمت تصفية بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 30 كجم لمخدر الحشيش ، و 7 كجم لمخدر الهيروين ، وسلاح أر بى جى ، و 2 قذيفة أر بى جى ، و 2 رشاش جرينوف ، و 5 بندقية آلية ، و 2 بندقية خرطوش ، وقنبلة F5 ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة أول أسوان.