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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والدة المخرجة سارة وفيق

سارة وفيق
سارة وفيق
أحمد البهى

أعلنت المخرجة سارة وفيق عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة والدتها. 

وقالت سارة وفيق عبر صفحتها علي تطبيق فيسبوك: أمي ماتت. 

وكان آخر أعمال المخرجة سارة وفيق هو فيلم ريستارت ، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر والدول العربية، وحيث تعاون جديد مع الفنان تامر حسني، منذ أن قدما معًا فيلم مش أنا وتاج. 

فيلم ريستارت 

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

المخرجة سارة وفيق سارة وفيق ريستارت

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