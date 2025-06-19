تعرف على موعد ومكان عزاء والدة سارة وفيق

أعلنت المخرجة سارة وفيق موعد ومكان عزاء والدتها التى رحلت عن عالمنا اليوم.

وكتبت سارة وفيق عبر حسابها على موقع فيسبوك، معلقة: "إنا لله وإنا اليه راجعون صلاه الجنازة مغرب اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس .. وغدا العزاء في مسجد عمر مكرم".

أحدث أعمال سارة وفيق

وكان آخر أعمال المخرجة سارة وفيق هو فيلم ريستارت ، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر والدول العربية، وحيث تعاون جديد مع الفنان تامر حسني، منذ أن قدما معًا فيلم مش أنا وتاج.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.