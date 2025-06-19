موعد جنازة والدة سارة وفيق مخرجة فيلم ريستارت

أعلنت أسرة المخرجة سارة وفيق عن موعد جنازة والدتها، والتي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر ان يخرج الجثمان من مستشفى الحامدية الشاذلية بالمهندسين، على ان تكون صلاة الجنازة بمسجد الحمد بالتجمع الخامس، ويتم الدفن في مقابر الأسرة بالقطامية.

وكان آخر أعمال المخرجة سارة وفيق هو فيلم ريستارت ، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر والدول العربية، وحيث تعاون جديد مع الفنان تامر حسني، منذ أن قدما معًا فيلم مش أنا وتاج.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.