مصطفى بكري: تعتيم إعلامي حول الخسائر الإسرائيلية من الضربات الأيرانية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أمريكا تعلن أنها ستشارك مع إسرائيل في حربها ضد إيران، مشيرا إلى أن الصين وباكستان وكوريا الشمالية أعلنت أنه سيكون هناك دعم لإيران.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تكتيما وتعتيما إعلاميا حول الخسائر الإسرائيلية، مؤكدا أن الضربات الأيرانية كانت قوية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك تبريرا لقرار أمريكي اتخذ سرا بالتدخل المباشر لصالح إسرائيل، إذا ما تدخلت أمريكا فسنكون على شفا حرب عالمية جديدة، وساعتها سيدفع الجميع الثمن بلا جدال، حذار من اللعب بالنار.