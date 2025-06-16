لدينا أمل كبير في جهود الحكومة.. بكري ردًا على مخاوف ارتفاع الدين العام

تحدث النائب مصطفى بكري خلال مناقشة موازنة الدولة بمجلس النواب اليوم، معربًا عن تقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مشيدًا بجهودهما في إدارة الملف الاقتصادي.

واستشهد بكري بتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قائلًا: "أدرك الشعب الألماني أن زرع الأمل أهم من زرع القمح، فتوحد ونهض"، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز التحديات.

وردًا على مخاوف زملائه بشأن ارتفاع الدين العام، أعرب عن تفاؤله بتراجعه في المرحلة المقبلة، قائلًا: "لدينا أمل كبير في جهود الحكومة".

وأشاد النائب بإنجازات وزارتي الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن "وزير الكهرباء استرد 7 مليارات جنيه من سرقات التيار، ويمكن توفير 26 مليارًا إضافية"، كما أثنى على "الإنجازات الملحوظة لوزير الصناعة في دعم القطاع المحلي".

جاءت تصريحات بكري ضمن الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تواصل مناقشة مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.