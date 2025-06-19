رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية: الأمن القومي العربي الآن في أخطر أحواله

أكد الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية، أنه يتوقع الكثير من الخبراء بان هناك شرق أوسط جديد، مشيرا إلى أن الأمن القومي العربي الأن في أخطر أحواله.

وقال محمود رفعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بري، أن هناك عدم تنسيق استراتيجي بين الدول العربية، مؤكدا أن المسألة حاليا ليست إيران فقط ولكن المنطقة بأكملها.

وتابع رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية، أن مصر من أكثر الدول التي دفعت ثمن الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن مواقف الدولة المصرية كانت واضحة.



